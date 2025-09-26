Keine S-Bahn nach Angersdorf, keine Züge ins Mansfelder Land: Bei Halle ist die Hauptstrecke Richtung Kassel dicht. Und das ist nur der Anfang. Worauf sich Reisende einstellen müssen.

Strecke in Halle gesperrt: Deshalb baut die Bahn auch nachts an der Saalebrücke bei Wörmlitz

Arbeiten im Scheinwerferlicht: In der Nacht zum Freitag ging es auf der Baustelle bei Wörmlitz los.

Halle (Saale)/MZ. - In der Nacht zum Freitag stehen die Signale auf der Bahnstrecke zwischen Wörmlitz und Angersdorf auf Rot. Bagger rollen statt Zügen auf dem Doppelgleis. Arbeiter mit Stirnlampen wuseln auf und neben den Schienen. Mit einem Schneidbrenner werden die Gleise aller 15 Meter geteilt. Die Auswirkungen sind groß: Bis Montagfrüh 4 Uhr fahren hier keine Züge.