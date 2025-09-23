Bis zum 26. September müssen Bahnreisende zwischen Halle und Leipzig mit Beeinträchtigungen leben. Auch für Oktober kündigt die Bahn Behinderungen im S-Bahn-Verkehr in Halle an.

Keine S-Bahn von Halle zum Flughafen Leipzig: So kommen Reisende zum Airport

Halle (Saale). - Mit der S-Bahn von Halle zum Flughafen Leipzig? Das ist mit der S5 und der S5x normalerweise ein Kinderspiel. Aktuell ist der Airport wegen Bauarbeiten bis 26. September, 22 Uhr, aber nur über Umwege erreichbar.