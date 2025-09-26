weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Sachsen-Anhalt-Tag: Keine Fahrzeuge im Festgebiet - das müssen Bewohner von Bernburgs Innenstadt über Landesfest wissen

Der Sachsen-Anhalt-Tag in Bernburg wirft seine Schatten voraus. Das Stadtzentrum wird vier Tage vom Verkehr abgeriegelt. Das müssen 2.000 Einwohner des Innenstadt nun wissen.

Von Katharina Thormann Aktualisiert: 26.09.2025, 18:58
Weiträumig wird Bernburgs Innenstadt zum Sachsen-Anhalt-Tag abgeriegelt. Dann wird kein Durchkommen sein wie hier an der Bornstraße. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Knapp neun Monate vor dem großen Landesfest in der Saalestadt werden Anwohner der Bernburger Innenstadt in den kommenden Tagen einen wichtigen Flyer im Briefkasten stecken haben.