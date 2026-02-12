Die TV-Show Shopping Queen ist zurück in Halle: Eine der teilnehmenden Kandidatinnen besuchte am Donnerstag den Friseur- und Kosmetiksalon von Ariane und Andreas Garzareck. Wo der pinke Transporter noch gesichtet wurde.

Fällt auf: Am Donnerstag stand der Shopping-Queen-Transporter in der Schmeerstraße.

Halle (Saale)/MZ. - Wo er auftaucht, da sorgt er für Aufsehen: Der knall-pinke Transporter mit der Aufschrift „Shopping Queen“ an der Seite und dem großen „Q“ mit einem Krönchen darüber auf der Heckklappe. In dieser Woche ist das Gefährt in Halle unterwegs, wo gerade neue Folgen für die beliebte Vox-Sendung gedreht werden.

Am Donnerstagnachmittag parkte der Transporter nun zum Beispiel in der Schmeerstraße in Halle - direkt vor Ariane und Andreas Garzarecks Friseur- und Kosmetiksalon. Dort kümmerte man sich offensichtlich um eine der Teilnehmerinnen.

Shopping Queen ist schon zum zweiten Mal in Halle

Auch vorm Stadtcenter Rolltreppe und in Neustadt war Shopping Queen zuletzt unterwegs und der Transporter gesichtet worden.

Es bereits das zweite Mal, dass Shopping Queen in Halle gedreht wird. Erstmals kam das Produktionsteam im Sommer letzten Jahres in die Saalestadt.

Die Folgen aus dem letzten Jahr sind bisher noch nicht ausgestrahlt worden. Zu sehen sein werden sie voraussichtlich „später im Jahr“, wie es jüngst von Seiten des Senders hieß.

So bleibt auch abzuwarten wann die derzeit gedrehten Folgen ausgestrahlt werden. Noch wird erst einmal weiter gedreht.