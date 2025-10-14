Die halleschen Fans der Kult-Sendung Shopping Queen können es kaum erwarten. Erstmals wurde im Sommer für die Sendung in Halle gedreht. Bisher war unklar, wann die Halle-Folgen zu sehen sind. Nun ist klar: Es wird noch dauern.

Das Team von Shopping Queen hatte sich für die Dreharbeiten ins Capitol in Halle eingemietet.

Halle (Saale)/MZ - Die Stimmung unter ihnen sei bestens gewesen. Man habe sich gut verstanden. So viel ist aus dem Kreis der Kandidatinnen zu erfahren, die im Sommer in Halle mit dem markanten pinken Van von Shopping Queen unterwegs waren und die natürlich auch geshoppt haben.