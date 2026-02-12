Wittenberg/MZ. - Zwei Kino-Premieren für Familien kündigt das Central-Kino Wittenberg für die kommenden Wochen an. Gezeigt werden die Filme „G.O.A.T.“ und „Hoppers“.

„G.O.A.T. - Bock auf große Sprünge 3D“ sei eine actionreiche Animationskomödie von Sony Pictures Animation, heißt es in der Ankündigung. In einer tierischen Welt kämpft der kleine Ziegenbock Will im gnadenlosen Profisport „Roarball“ darum, sich gegen die Größten zu behaupten. So will er beweisen, dass auch die Kleinsten ganz groß rauskommen können. Gezeigt wird der Film am Sonntag, 15. Februar, um 1.30 Uhr und 14.45 Uhr in 3D.

In „Hoppers“ haben Wissenschaftler entdeckt, wie man menschliches Bewusstsein in lebensechte Robotertiere „hüpfen“ lassen kann, sodass Menschen mit Tieren kommunizieren können. So werden Geheimnisse der Tierwelt entdeckt.

Zu sehen ist der Film im Kino Wittenberg am Samstag, dem 28. Februar und Sonntag, 1. März, um 14.30 Uhr und 17 Uhr in 3D.