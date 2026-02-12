In der Südstadt von Halle entsteht gerade der Neubau für die katholische Sekundarschule St. Mauritius. Was den Bau mit Anspruch auf Nachhaltigkeit ausmacht und wie die Kosten im Vergleich zu konventionellen Projekten ausfallen.

Viel Holz, viel Lehm: Neue Schule in Halle punktet mit guter Öko-Bilanz

Stein auf Stein: Maurer Thomas Gelhardt baut an einer Lehmsteinwand, mit der die vorgefertigte Holzkonstruktion ausgefacht wird.

Halle/MZ. - Anderswo ist er im Wege und kommt wie beim Straßenbau ungenutzt auf Halden. Die Schulstiftung des Bistums Magdeburg geht in Halle andere Wege. In der Südstadt, genauer in der Murmansker Straße, lässt die Stiftung „Edith Stein“ gerade einen Schulneubau errichten, der zu großen Teilen aus dem auf anderen Baustellen störenden Lehm und aus Holz besteht.