Leuna - Am Donnerstag ist es kurz vor 17 Uhr in Leuna zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, gab es einen Vorfahrtsfehler: Ein Pkw war auf der Friedrich-Ebert-Straße von Leuna kommend unterwegs und wollte beim Überqueren der Schienen nach links auf den Kötzschener Weg abbiegen. Dabei übersah der Fahrer ein aus Merseburg kommendes Auto. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug in einen weiteren Pkw geschoben. Die drei Fahrer blieben dabei glücklicherweise unverletzt.

Der Kötzschener Weg blieb am Abend aufgrund der Abschlepparbeiten gesperrt. Die Kameraden der Feuerwehr Leuna sowie ein Krankenwagen waren im Einsatz. Die Feuerwehren Spergau, Friedensdorf und Kreypau konnten die Anfahrt abbrechen.