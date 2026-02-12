Mehr Rasen, weniger Rosen So soll der Rosengarten Merseburg künftig aussehen
Vor allem, um Kosten in der Unterhaltung zu sparen, will die Stadt Merseburg den Rosengarten umgestalten: mehr Rasen, weniger Beete. Noch 2026 soll die Umgestaltung abgeschlossen sein. Wie die Verwaltung auf den Vorschlag im Rat reagierte, statt kurzem Rasen eine Blühwiese aus der Anlage zu machen.
Merseburg/MZ. - Der Rosengarten zwischen Vorderem und Hinterem Gotthardteich in Merseburg ist in die Jahre gekommen. Mehr als 30 Jahre alt ist die Anlage nach Angaben der Stadtverwaltung. Und im jetzigen Zustand offenbar ein finanzieller Klotz am Bein der Stadt, weshalb diese die Anlage noch in diesem Jahr umgestalten möchte.