Mehr Rasen, weniger Rosen So soll der Rosengarten Merseburg künftig aussehen

Vor allem, um Kosten in der Unterhaltung zu sparen, will die Stadt Merseburg den Rosengarten umgestalten: mehr Rasen, weniger Beete. Noch 2026 soll die Umgestaltung abgeschlossen sein. Wie die Verwaltung auf den Vorschlag im Rat reagierte, statt kurzem Rasen eine Blühwiese aus der Anlage zu machen.