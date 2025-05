Die Sankt Mauritius-Sekundarschule bekommt einen Neubau für mehrere Millionen Euro. Ende nächsten Jahres soll das Gebäude stehen. Was das Besondere an der Bauweise ist.

15 Millionen Euro fließen in den Neubau einer Schule in Halle

Die beiden Architekten (links) erklären der Schulleiterin Katrin Wenzlaff Details am Modell des Schulneubaus.

Halle/MZ. - Die Schüler und Schülerinnen der Sankt Mauritius-Sekundarschule in Halle füllen einen Korb mit einem Ball, einem Lehrbuch, einer Pflanze und einigen weiteren Gegenständen. Das alles steht symbolisch für Werte, die sie mit in ihr neues Schulgebäude nehmen wollen. Spaß, Bildung und Wachstum sollen sie beim Umzug Ende 2026 von der Jamboler Straße in die Murmansker Straße begleiten.