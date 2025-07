Süßes aus aller Welt Von TikTok zur Geschäftsidee: Ascherslebener eröffnen Süßigkeiten-Shop

In der Ascherslebener Oberstraße eröffnet am Sonnabend ein Geschäft mit Süßigkeiten aus aller Welt. Wie Jenny und Benjamin Klapproth auf die Idee gekommen sind und was „Candy Saurus“ zu bieten hat.