Am 10. Juli verschwand ein 76-Jähriger in Quedlinburg. Seitdem gab es mehrere Suchaktion nach dem Mann. Nach über einem Monat wurde er nun gefunden.

Quedlinburg. - Ein seit dem 10. Juli vermisster 76-Jähriger wurde aufgefunden. Das verkündete die Polizei am 21. August in einer Pressemitteilung. In dieser Zeit gab es mehrere Suchaktionen nach dem Mann, der zuletzt in Quedlinburg gesehen wurde.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung und stellt diese nach dem Auffinden des Seniors ein, heißt es weiter.