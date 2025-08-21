Die Feuerwehren im Saalekreis waren am Donnerstagnachmittag gleich doppelt gefordert. Ortsteilen von Bad Dürrenberg und Mücheln kam es zu Bränden. In einem Fall war zeitweilig ein Wohnhaus bedroht.

Bad Dürrenberg/Schmirma/MZ. - Ein Schuppenbrand hat am Donnerstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz im Bad Dürrenberger Ortsteil Goddula gesorgt. Wie die Leitstelle des Saalekreises berichtet, sei das Feuer dort gegen 17.35 bemerkt worden. Anfänglich habe die Gefahr bestanden, dass es auf ein nahes Wohngebäude übergreift.