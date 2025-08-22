Bei der Polizei in Bernburg sind drei Magazine und 90 Patronen für eine Maschinenpistole verschwunden, eine Staßfurter Künstlerin, die mit Bildern heilen und verbinden will, eine Radtour für den Frieden durch das Bördeland: Im Ticker von Freitag, 22. August 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist der Freitag im Salzlandkreis

7.31 Uhr: Im Polizeirevier in Bernburg ist der Verlust einer Tasche mit drei Magazinen einer Maschinenpistole MP5 samt 90 Schuss festgestellt worden.

Von der Verantwortlichen heißt es, man habe alles auf den Kopf gestellt. Es ist bereits der zweite Vorfall dieser Art in diesem Monat in Sachsen-Anhalt. Die ganze Räuberpistole lesen Sie hier.

Unter Drogen auf dem E-Scooter durch Aschersleben

6.54 Uhr: Am Mittwochabend kontrollierte die Polizei in Aschersleben einen 32-Jährigen, der auf einem E-Scooter in der Geschwister-Scholl-Straße unterwegs war.

Der Mann erweckte den Eindruck, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Es wurden ein Bußgeldverfahren eingeleitet und dem Mann die Weiterfahrt untersagt.

Kann Kunst mit Bildern heilen und verbinden?

6.25 Uhr: Die Staßfurter Künstlerin Gabriela Siegmund hat in Magdeburg derzeit ihre fünfte Ausstellung.

Mandala mit blauen Blumen: Es ist eines von zahlreichen Bildern von Gabriela Siegmund. (Foto: Feliks Szewczyk)

Auch in Staßfurt hat die gebürtige Warschauerin schon ihre Acrylmalerei gezeigt. Welches hehre Ziel sie sich mit ihrer Arbeit gesetzt hat, erzählen wir Ihnen hier.

Lange Liste für bessere Straßen in Bernburg

6.16 Uhr: 1,4 Millionen Euro will Bernburg im kommenden Jahr für bessere Pisten in der Stadt und den Ortsteilen ausgeben.

Die löchrige Bernburger Waisenhausstraße soll 2026 eine neue Asphaltdecke bekommen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Von A wie Altenburger Chaussee bis Z wie Zillestraße: Wo im kommenden Jahr Straßen und Gehwege instand gesetzt werden und zwei ganz neue Fußwege geplant sind, finden Sie hier.

Radfahren für den Frieden durchs Bördeland

5.54 Uhr: Bereits zum dritten Mal startet in einem Monat die Friedensspazierfahrt durchs Bördeland in Kleinmühlingen. Dieses Jahr gibt es sogar eine Neuerung.

So startete die Friedensspazierfahrt 2024 in Kleinmühlingen. (Foto: Friedensfahrtmuseum)

Doch manches bleibt auch gleich: Wie gewohnt beginnt die Fahrt am Friedensfahrtmuseum in Kleinmühlingen. Der Startschuss fällt am Sonntag, 21. September, um 12 Uhr.