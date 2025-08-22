Der Drohndorfer Benjamin Olschak entwickelt mit Feuerwehrleuten einen Sprühbalken, der Wasser spart und Einsatzkräfte schützt – dafür gibt es den Kreativpreis des Landes Sachsen-Anhalt.

Benjamin Olschak (Mitte) bei der Preisverleihung, begleitet von den Feuerwehrleuten Christoph Weber (l.) und Martin Bork.

Drohndorf/Mehringen/Halle/MZ - Mitte August, ein großer Stoppelfeldbrand nahe der Hecklinger Straße: Dabei kam auch der Sprühbalken der Mehringer Feuerwehr zum Einsatz. Montiert am Einsatzfahrzeug, verteilte er feinen Wassernebel, half beim Eindämmen der Flammen und verbrauchte dabei deutlich weniger Wasser als herkömmliche Systeme. Auch beim Binden von Ölspuren oder bei Reinigungsarbeiten nach Verunreinigungen auf Straßen kann er eingesetzt werden.