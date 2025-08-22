Bei einem Verkehrsunfall auf der A 36 zwischen Aschersleben West und Hoym ist eine Frau verletzt worden und musste ins Klinikum eingeliefert werden.

Frau wird bei Unfall verletzt: Pkw überschlägt sich auf A 36 bei Frose

Der Skoda hat sich auf der A 36 zwischen Aschersleben West und Hoym überschlagen.

Aschersleben/MZ/fge - Als die Sirenen die Feuerwehren aus Aschersleben und Westdorf kurz vor elf Uhr zu einem Unfall auf der A36 gerufen haben, wusste niemand, was die Einsatzkräfte dort erwartet. Ein Pkw Skoda hatte sich nach Angaben der Leitstelle zwischen Aschersleben West und Hoym überschlagen, eine Person soll im Fahrzeug eingeklemmt sein. Die Lage zum Alarmierungszeitpunkt noch unklar.