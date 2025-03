Initiative „No teacher, no future“ veranstaltet in Bernburg Demonstration für bessere Bildungspolitik

Bernburg/MZ. - Fast hätte man meinen können, das Thema Lehrermangel gibt es nicht (mehr) oder es geht niemanden etwas an: Nur vereinzelt waren Menschen am Montag dem Aufruf der Initiative „No teacher, no future" gefolgt, um für eine bessere Bildungspolitik auf dem Karlsplatz zu demonstrieren. Unter dem Motto „Schluss mit Bildung auf Sparkurs!“ soll es in den nächsten Wochen mehrere Veranstaltungen in der Region geben. Denn wie der Kreiselternratsvorsitzende Kay Lorenz bereits im Vorfeld gesagt hatte, müsse das Thema auch weiterhin im öffentlichen Bewusstsein bleiben. Dafür hat die Initiative auch eine Unterschriftenaktion gestartet.