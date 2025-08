Nienburger Ortsteil verzeichnet am Sonnabend eine Besucherresonanz, die die Erwartungen der Organisatoren übertrifft. Welche Überlegungen es deshalb für die Zukunft gibt.

Altenburg/MZ. - Altenburg hat am Sonnabend sein 1.070-jähriges Bestehen gefeiert. Das Fest fand auf dem eigens hergerichteten Platz in der Gartensparte „Am Krähenberg“ statt und zog zahlreiche Gäste aus nah und fern an.