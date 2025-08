Der MSV Eisleben scheitert als Landesklassist gegen den Verbandsligisten VfB Sangerhausen mit 0:3. Was Heimcoach Mike Wiele an der Niederlage bemängelt.

VfB Sangerhausen zeigt sich beim 3:0-Testspielsieg gegen den MSV Eisleben in Form

Fußball in Mansfeld-Südharz

Eisleben/mz. - Schon in der vergangenen Saison in der Landesklasse 6 war die Chancenverwertung beim MSV Eisleben ein relevantes Thema. Sie war größtenteils sehr fahrig gewesen, was oftmals vom eigenen Trainer bemängelt wurde. Nun durfte sich Eisleben-Coach Mike Wiele im Test gegen den VfB Sangerhausen aus der Verbandsliga ein ähnliches Schauspiel ansehen.