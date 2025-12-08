weather wolkig
Ab dem kommenden Freitag wird der Bergzoo in Halle zu einer Insel der Fantasie: Die Magischen Lichterwelten werfen ihre Schatten voraus. Sie werden mehr als doppelt so groß wie zuletzt. Hier sehen Sie die ersten Bilder der leuchtenden Installationen.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 08.12.2025, 20:31
Probeleuchten klappt: Die Magischen Lichterwelten im Bergzoo können beginnen. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Halle (Saale)/MZ. - Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, das Probeleuchten hat begonnen und ab dem kommenden Freitag wird der Bergzoo zu einer Insel der Fantasie: Die magischen Lichterwelten werfen ihre Schatten voraus. „Die Ausstellung wird noch größer und umfangreicher als zuletzt“, hatte Kurator Tom Bernheim bereits im Sommer versprochen.