Leuchten zur Probe Exklusiver Einblick: So magisch werden die Lichterwelten in Halle
Ab dem kommenden Freitag wird der Bergzoo in Halle zu einer Insel der Fantasie: Die Magischen Lichterwelten werfen ihre Schatten voraus. Sie werden mehr als doppelt so groß wie zuletzt. Hier sehen Sie die ersten Bilder der leuchtenden Installationen.
Aktualisiert: 08.12.2025, 20:31
Halle (Saale)/MZ. - Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, das Probeleuchten hat begonnen und ab dem kommenden Freitag wird der Bergzoo zu einer Insel der Fantasie: Die magischen Lichterwelten werfen ihre Schatten voraus. „Die Ausstellung wird noch größer und umfangreicher als zuletzt“, hatte Kurator Tom Bernheim bereits im Sommer versprochen.