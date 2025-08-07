In China arbeiten Künstler und Handwerker bereits an der siebten Auflage der Magischen Lichterwelten 2025/26 im Bergzoo Halle. Die MZ kennt alle Details.

Wie bei Herr der Ringe - So spektakulär wird die neue Show im Bergzoo Halle

Die Arbeiten für die magischen Lichterweltenab Dezember 2025 im Bergzoo Halle laufen auf Hochtouren: Keine Legende ohne Drachen. Die Echsen werden gigantisch.

Halle (Saale)/MZ - Nach dem Regen kehrt der Sommer auf den Reilsberg und damit in den Zoo Halle zurück. Die luftig gekleideten Besucher haben jetzt mit Wespen zu kämpfen – alles andere als spektakuläre Fabelwesen. Derweil arbeiten Tausende Kilometer von Halle entfernt in der südwestchinesischen Provinz Sichuan Künstler und Handwerker der Firma „Tianyu Culture“ an der siebten Auflage der Magischen Lichterwelten.