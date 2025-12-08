Leuchten zur Probe Exklusiver Einblick: So magisch werden die Lichterwelten im Bergzoo Halle (mit Fotos)

Ab Freitag, 12. Dezember 2025, wird der Bergzoo in Halle zu einer Insel der Fantasie: Die Magischen Lichterwelten werfen ihre Schatten voraus. Sie werden mehr als doppelt so groß wie zuletzt. Hier sehen Sie die ersten Bilder der leuchtenden Installationen.