Leuchten zur Probe Exklusiver Einblick: So magisch werden die Lichterwelten im Bergzoo Halle (mit Fotos)
Ab Freitag, 12. Dezember 2025, wird der Bergzoo in Halle zu einer Insel der Fantasie: Die Magischen Lichterwelten werfen ihre Schatten voraus. Sie werden mehr als doppelt so groß wie zuletzt. Hier sehen Sie die ersten Bilder der leuchtenden Installationen.
Aktualisiert: 10.12.2025, 08:59
Halle (Saale)/MZ. - Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, das Probeleuchten hat begonnen und ab Freitag, 12. Dezember, wird der Bergzoo in Halle zu einer Insel der Fantasie: Die magischen Lichterwelten werfen ihre Schatten voraus. „Die Ausstellung wird noch größer und umfangreicher als zuletzt“, hatte Kurator Tom Bernheim bereits im Sommer versprochen.