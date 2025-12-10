Glockenspiel im Advent Weihnachtslieder live gespielt vom Roten Turm in Halle - Welcher berühmte Soundtrack erklingen wird
An allen vier Adventssonntagen erklingen Weihnachtsklassiker von Europas größtem Carillon. Warum das Konzert am dritten Advent ein besonderes sein wird.
10.12.2025, 08:05
Halle (Saale)/MZ. - Aufmerksame Weihnachtsmarktbesucher werden es bemerken: Vom Roten Turm ist in der Vorweihnachtszeit nicht nur das berühmte Glockenspiel zu hören - an den Adventssonntagen erklingen als kleines Extra bekannte und beliebte Weihnachtslieder. Zu verdanken ist das den Halleschen Stadtcarillonneuren.