An allen vier Adventssonntagen erklingen Weihnachtsklassiker von Europas größtem Carillon. Warum das Konzert am dritten Advent ein besonderes sein wird.

Weihnachtslieder live gespielt vom Roten Turm in Halle - Welcher berühmte Soundtrack erklingen wird

Maximilian Metz ist einer der insgesamt fünf Halleschen Stadtcarillonneure, die das Glockenspiel im Roten Turm zum Klingen bringen können - nicht nur an den Adventssonntagen.

Halle (Saale)/MZ. - Aufmerksame Weihnachtsmarktbesucher werden es bemerken: Vom Roten Turm ist in der Vorweihnachtszeit nicht nur das berühmte Glockenspiel zu hören - an den Adventssonntagen erklingen als kleines Extra bekannte und beliebte Weihnachtslieder. Zu verdanken ist das den Halleschen Stadtcarillonneuren.