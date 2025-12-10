Der Ascherslebener Stadtrat ringt um die beste Lösung, wie zwölf Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes am sinnvollsten eingesetzt werden können.

Streit ums Bundes-Sondervermögen: Wie sollen zwölf Millionen Euro in Aschersleben ausgegeben werden?

Soll das Sondervermögen des Bundes in Aschersleben mit der Gießkanne verteilt oder als Eigenanteil für förderfähige Projekte verwendet werden? Die Diskussion darüber läuft.

Aschersleben/MZ - Kaum kommt Geld in die Kasse, geht es auch schon los: Wie sollen die zusätzlichen Euros verwendet werden? Darüber entbrannte in der jüngsten Sitzung des Ascherslebener Stadtrates eine heiße Diskussion.