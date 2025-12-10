Die AfD-Fraktion verlangt, die Messungen des Schadstoffs Naphthalin in der Köthener Ratke-Schule offenzulegen. Die Stadt widerspricht Ministerium. Und: Es wird „Schwarzer Peter“gespielt wegen einer Begehung.

AfD-Fraktion in Köthen fordert Offenlegung der Naphtalin-Messergebnisse und Schutzkonzept

Kinder sitzen in einem Raum der Ratke-Grundschule in der Hugo-Junkers-Straße.

Köthen/MZ. - Der MZ-Bericht vom 29. November über die mit dem Schadstoff Naphthalin belastete Grundschule Wolfgang Ratke in Köthen hat einige Reaktionen ausgelöst. Anlass sind die Antworten des Bildungsministeriums auf die „Kleine Anfrage“ des AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Roi.