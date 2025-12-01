Eine „Kleine Anfrage“ des AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Roi an die Landesregierung zur Grundschule „Wolfgang Ratke“ in Köthen – bekommt überraschende Antworten zur Naphthalin-Belastung und dem geplanten Neubau.

Diskussion um mit Naphthalin belastete Ratke-Schule - Warum eine Lehrerin das Haus in Köthen verließ

Die Aula der Grundschule ist seit 2019 gesperrt. Trotz Fußboden-Sanierung werden dort zu hohe Naphthalin-Werte gemessen.

Köthen/MZ. - Das von Jan Riedel (CDU) geführte Bildungsministerium des Landes wird eine „anlassbezogene Begehung“ der Grundschule „Wolfgang Ratke“ in Köthen in Auftrag geben. „Die Fachkraft für Arbeitssicherheit wird hierbei beratend tätig und der Schulleitung Handlungsempfehlungen aufzeigen“, wie deren Personal mit der Belastung des Schulgebäudes durch den Schadstoff Naphthalin umgehen soll.