Zum Tag der offenen Tür gab es ein umfangreiches Programm, auch wenn es in der Turnhalle an frischer Luft mangelte.

Kinder und Eltern feierten an der Ratke-Grundschule in Köthen

Ein Tanz zu Hits wie Y.M.C.A. war Teil des Festprogramms, das Schüler zum Tag der offenen Tür einstudiert hatten.

Köthen/MZ. - An der Grundschule „Wolfgang Ratke“ wurde am Donnerstag ein „Tag der offenen Tür“ gefeiert. Anlass war die Eröffnung der Schule am 1. September 1965, also vor 60 Jahren. Als nach einer knappen halben Stunde Jungen und Mädchen in der Turnhalle zu Hits wie „Y.M.C.A.“, „Kung Fu Fighting“ und „Cotton Eye Joe“ tanzten, da sangen und klatschten über 200 Eltern, Großeltern und Geschwister mit.