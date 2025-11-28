Welche Sorten auf dem Heele-Christ-Markt in Bernburg besonders beliebt sind und wie sich die Preise im Vergleich zu anderen Weihnachtsmärkten in der Umgebung gestalten..

So viel kostet der Glühwein auf dem Bernburger Heele-Christ-Markt

Angela Krebs mag besonders den Mango-Glühwein bei Norbert Ristow in Bernburg auf dem Heele-Christ-Markt.

Bernburg/MZ. - Wenn schon Glühwein, dann muss es Mango sein. Zumindest, wenn es nach Angela Krebs geht. „Mango ist mein Ding", meint die Bernburgerin. Und weil es diesen speziellen Glühwein mit Mango-Geschmack auf dem Bernburger Heele-Christ-Markt nur am Stand von Norbert Ristow gibt, ist das ihre bevorzugte Glühwein-Bude.