weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Preise für Glühwein: So viel kostet der Glühwein auf dem Heele-Christ-Markt in Bernburg

Preise für Glühwein So viel kostet der Glühwein auf dem Bernburger Heele-Christ-Markt

Welche Sorten auf dem Heele-Christ-Markt in Bernburg besonders beliebt sind und wie sich die Preise im Vergleich zu anderen Weihnachtsmärkten in der Umgebung gestalten..

Von Susanne Schlaikier Aktualisiert: 01.12.2025, 12:03
Angela Krebs mag besonders den Mango-Glühwein bei Norbert Ristow in Bernburg auf dem Heele-Christ-Markt.
Angela Krebs mag besonders den Mango-Glühwein bei Norbert Ristow in Bernburg auf dem Heele-Christ-Markt. Foto: Engelbert Pülicher

Bernburg/MZ. - Wenn schon Glühwein, dann muss es Mango sein. Zumindest, wenn es nach Angela Krebs geht. „Mango ist mein Ding", meint die Bernburgerin. Und weil es diesen speziellen Glühwein mit Mango-Geschmack auf dem Bernburger Heele-Christ-Markt nur am Stand von Norbert Ristow gibt, ist das ihre bevorzugte Glühwein-Bude.