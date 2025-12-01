Beim Weihnachtlichen Vereinsfest in Greppin haben die Einwohner die Organisation in die eigenen Hände genommen. Die so entstandene Vielfalt und Abwechslung überzeugten die Besucher.

Bürger werden Adventsengel - Wie die Einwohner von Greppin ein weihnachtliches Vereinsfest organisierten

Kinder der Kita Zwergenland sorgten mit Weihnachtsliedern für viel Applaus und gezückte Handys.

Greppin/MZ. - Keine Lust auf Einkaufsmarathon und anschließendes Einwickeln der Geschenke? Dann hat der VfB Preußen Greppin die Lösung. An seinem Stand beim Weihnachtlichen Vereinsfest in Greppin stapeln sich die schick verpackten Geschenkekartons. Doch das ist nur eine von vielen Überraschungen, mit der das traditionelle Fest am Samstag vor dem ersten Advent die Besucher begeistert hat.