Vertrag in Köthen ist unterzeichnet - „GlasfaserPlus“ will über 10.000 Haushalte anschließen

Köthen/MZ. - „GlasfaserPlus“ will kommendes Jahr in Köthen Glasfaseranschlüsse bis ins Haus bauen. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Stadt und „GlasfaserPlus“ haben dazu am Mittwoch eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Rund 10.560 Haushalte im Stadtgebiet sollen angeschlossen werden.