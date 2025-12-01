Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt Geheimsache Weihnachtsmarkt - Sicherheitskonzepte im Altkreis Bitterfeld bleiben unter Verschluss
Am Wochenende startet im Altkreis der Reigen der Weihnachtsmärkte und Adventsspektakel. Dafür gibt es strenge Auflagen, um die Besucher zu schützen. Sind die Kommunen vorbereitet?
01.12.2025, 11:00
Wolfen/Sandersdorf/MZ. - Lichterglanz, Glühweinduft, geschmückte Weihnachtsbäume, Verkaufsstände und viel Musik – das verbinden die Menschen mit den Weihnachtsmärkten, die auch im Altkreis Bitterfeld unverzichtbar zum Advent gehören. An diesem Wochenende laden die ersten Märkte ein. Doch nach dem tödlichen Anschlag in Magdeburg 2024 hat die Sicherheit der Besucher höchste Priorität; es herrschen strenge Sicherheitsvorgaben.