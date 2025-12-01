Am Wochenende startet im Altkreis der Reigen der Weihnachtsmärkte und Adventsspektakel. Dafür gibt es strenge Auflagen, um die Besucher zu schützen. Sind die Kommunen vorbereitet?

Geheimsache Weihnachtsmarkt - Sicherheitskonzepte im Altkreis Bitterfeld bleiben unter Verschluss

Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt

Betonblöcke versperrten bereits 2023 den Weihnachtsmarkt in Wolfen. Seitdem haben sich die Auflagen verschärft und der Markt ist umgezogen.

Wolfen/Sandersdorf/MZ. - Lichterglanz, Glühweinduft, geschmückte Weihnachtsbäume, Verkaufsstände und viel Musik – das verbinden die Menschen mit den Weihnachtsmärkten, die auch im Altkreis Bitterfeld unverzichtbar zum Advent gehören. An diesem Wochenende laden die ersten Märkte ein. Doch nach dem tödlichen Anschlag in Magdeburg 2024 hat die Sicherheit der Besucher höchste Priorität; es herrschen strenge Sicherheitsvorgaben.