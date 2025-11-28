„Neuer Wind auf der Weihnachtsbaumplantage in Ruhlsdorf: Nach Jahrzehnten übergibt Günter Thiele sein Lebenswerk an Tochter Anke – und bleibt trotzdem mit Rat, Tat und Kettensäge dabei. Nordmanntannen, neue Ideen und ein Hauch Tradition: So startet die Plantage in die Saison.“

Günter Thiele hat die knapp zwei Hektar große Weihnachtsbaumplantage zum 1. Juli an Tochter Anke Pflug übergeben.

Ruhlsdorf/MZ. - Der Wechsel ist vollzogen – völlig unspektakulär und innerhalb der Familie. „Seit dem 1. Juli ist hier meine Tochter Anke der Chef“, betont Günter Thiele, der die knapp zwei Hektar große Weihnachtsbaumplantage an der B 187 peu à peu aufgebaut hat und jetzt froh ist, sein Lebenswerk in guten Händen zu wissen. Trotz der Staffelstab-Übergabe unterstützt der 75-Jährige seine Tochter nach Kräften, vermittelt ihr „Weihnachtsbaumwissen“, betreut mit die Stammkunden und hilft ihnen bei der Auswahl von Fichte oder Tanne.