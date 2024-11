Adventszeit Es bleibt in der Familie - An wen Günter Thiele aus Ruhlsdorf seine Weihnachtsbaumplantage zum Jahresende übergibt

Günter Thiele aus Ruhlsdorf übergibt seine Weihnachtsbaumplantage an der Bundesstraße 187 zum Jahresende an Tochter und Schwiegersohn. Warum am Bauwagen Schilder ausliegen.