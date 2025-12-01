Sanierung im Kulturhaus Badeborn Fördermittel für Sanierung in Sicht, aber Ballenstedt verweigert Zuschuss
Für die Sanierung des Kulturhauses im Ballenstedter Ortsteil Badeborn stehen 80 Prozent Leader-Förderung bereit. Doch der Eigenanteil von 50.000 Euro sorgt für Konflikt: Die Stadt verweigert den Zuschuss an den Verein „Badeborner für Badeborn“ und begründet dies mit kommunalem Recht.
Badeborn/MZ. - Heizung, Elektrik, Fenster - all das muss im Kulturhaus Badeborn dringend erneuert werden. Die Sanierung des kommunalen Gebäudes will der Verein Badeborner für Badeborn finanzieren, über Fördermittel aus dem Leader-Programm. Den 20-prozentigen Eigenanteil soll die Stadt Ballenstedt übernehmen und als Zuschuss an den Verein zahlen. Doch die Stadt lehnt dies ab; sie sieht darin einen Verstoß gegen die Kommunalhaushaltsverordnung.