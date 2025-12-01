Für die Sanierung des Kulturhauses im Ballenstedter Ortsteil Badeborn stehen 80 Prozent Leader-Förderung bereit. Doch der Eigenanteil von 50.000 Euro sorgt für Konflikt: Die Stadt verweigert den Zuschuss an den Verein „Badeborner für Badeborn“ und begründet dies mit kommunalem Recht.

Der Verein "Badeborner für Badeborn" will das Kulturhaus im Ballenstedter Ortsteil mit Hilfe des Leader-Förderprogramms sanieren.

Badeborn/MZ. - Heizung, Elektrik, Fenster - all das muss im Kulturhaus Badeborn dringend erneuert werden. Die Sanierung des kommunalen Gebäudes will der Verein Badeborner für Badeborn finanzieren, über Fördermittel aus dem Leader-Programm. Den 20-prozentigen Eigenanteil soll die Stadt Ballenstedt übernehmen und als Zuschuss an den Verein zahlen. Doch die Stadt lehnt dies ab; sie sieht darin einen Verstoß gegen die Kommunalhaushaltsverordnung.