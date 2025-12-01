In Wörlitz brennt Frank Franke Spirituosen in Handarbeit – vom prämierten Gin bis zum Whisky. Kurz vor Weihnachten steigt die Nachfrage. Warum seine Destille zum Geheimtipp geworden ist.

Ein Schluck Gartenreich: Frank Franke schenkt eine Probe seines Wörlitzer Whiskys ein. Auch Tastings bietet der Brennmeister bei sich in der Destillerie an, aufgrund von Umbauarbeiten jedoch erst ab kommenden Sommer.

Wörlitz/MZ. - Wenn Frank Franke in seiner kleinen Destille die Brennblase anstellt, riecht es nach Wacholder, feinen Kräutern und warmem Metall. Dann beginnt ein Prozess, der für den Wörlitzer längst Alltag geworden ist – und doch jedes Mal aufs Neue ein kleines Wunder: Aus Maische, Hitze und einer Handvoll gut gehüteter Rezepturen entstehen hier Spirituosen, die nicht nur im Gartenreich, sondern weit über die Region hinaus gefragt sind. Und zu Weihnachten gehören seine guten Tropfen für viele fest zum Geschenkestapel, oft als „flüssige Notlösung“ für all diejenigen, die sonst schon alles haben. Oder eben für jene, die Geschmack und „Made in Wörlitz“ zu schätzen wissen.