  4. Handball Regionalliga: HC Aschersleben nach Auswärtspleite in Plauen wieder auf letztem Tabellenplatz

Die Handballer vom HC Aschersleben kommen im Regionalliga-Punktspiel im Vogtland unter die Räder. Der personelle Aderlass war zu hoch. Es gab nur einen Wechselspieler.

Von Ingo Gutsche 01.12.2025, 12:15
Ole Schreier war mit acht Toren bester Schütze beim HC Aschersleben. Die Alligatoren verloren deutlich bei Einheit Plauen.
Ole Schreier war mit acht Toren bester Schütze beim HC Aschersleben. Die Alligatoren verloren deutlich bei Einheit Plauen. (Foto: Thomas Tobis)

Aschersleben/MZ - Mit einer hohen Niederlage im Gepäck traten die Handballer aus Aschersleben die Fahrt aus dem Vogtland gen Heimat an: Nach zwei Siegen in Folge fingen sich die Alligatoren am Sonnabend bei Einheit Plauen eine 28:38-Pleite ein – und fielen zwei Spieltage vor Ende der Hinrunde wieder auf den letzten Platz der Regionalliga Mitteldeutschland zurück.