Handball Regionalliga HC Aschersleben nach Auswärtspleite in Plauen wieder auf letztem Tabellenplatz
Die Handballer vom HC Aschersleben kommen im Regionalliga-Punktspiel im Vogtland unter die Räder. Der personelle Aderlass war zu hoch. Es gab nur einen Wechselspieler.
01.12.2025, 12:15
Aschersleben/MZ - Mit einer hohen Niederlage im Gepäck traten die Handballer aus Aschersleben die Fahrt aus dem Vogtland gen Heimat an: Nach zwei Siegen in Folge fingen sich die Alligatoren am Sonnabend bei Einheit Plauen eine 28:38-Pleite ein – und fielen zwei Spieltage vor Ende der Hinrunde wieder auf den letzten Platz der Regionalliga Mitteldeutschland zurück.