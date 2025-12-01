Der Kirchgarten in Raßnitz strahlt mit seinem Weihnachtsbaum, der Weihnachtspostfiliale und dem Schwibbogen auch in dunklen Stunden während der Adventszeit. Welche besondere Aktion sich dahinter verbirgt.

Raßnitzer Weihnachtspostfiliale eröffnet: Was der Kirchgarten darüber hinaus noch zu bieten hat

Raßnitz/MZ. - Wer dieser Tage durch den Kirchgarten in Raßnitz läuft, wird vor allem zu später Stunde, wenn es bereits dunkel ist, ein schönes weihnachtliches Bild zu sehen bekommen. Dort steht seit Kurzem der geschmückte Weihnachtsbaum. Doch nicht nur das: Daneben wurden eine Außenstelle der Weihnachtspostfiliale und ein etwa zweieinhalb Meter großer Schwibbogen aufgebaut.