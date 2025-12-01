Heidemarie Ehlert hat vor vielen Jahren eine Weihnachtsfeier für sozial benachteiligte Kinder ins Leben gerufen. Freitag fand diese zum 13. Mal statt.

Bereits zum 13. Mal findet die Weihnachtsfeier für sozial benachteiligte Kinder statt. Es gab Geschenke für jedes Kind.

Dessau/MZ. - Ein Nachmittag voller Musik, Spiele, Tanz und vieler Geschenke.

Im Saal der Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft haben sich am Freitag mehr als 100 Kinder sowie deren Familien zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier eingefunden. Bereits zum dreizehnten Mal wird die traditionelle Feier organisiert. Heidemarie Ehlert, Initiatorin des Festes, zeigt sich äußerst zufrieden. „Endlich hat sich die ganze Arbeit gelohnt. Es ist einfach schön zu sehen, dass heute so viele Kinder da sind“, sagt sie im Gespräch mit der MZ. Ihren Dank richtet sie vor allem an die zahlreichen Spender aus der Bevölkerung und an ihre ehemaligen Arbeitskollegen.

Neben Sachspenden gab es in diesem Jahr erstmals auch Geldspenden. „Damit konnte ich die ganzen Süßigkeiten kaufen“, erklärt Ehlert. Jedes Kind erhält an diesem Tag ein Geschenk – von der Autorennbahn bis zum Kinderfahrrad ist alles dabei. Für zusätzliche Unterhaltung sorgen ein Puppentheater sowie Künstler des Anhaltischen Theaters, die den Nachmittag musikalisch begleiten.