Am Hauptbahnhof in Halle einen Autostellplatz zu bekommen, gleicht einer Lotterie. Und die Situation wird sich mit dem Riebeckplatz-Umbau weiter verschärfen.

Stadt sperrt Pkw aus: Parken am Hauptbahnhof in Halle wird für Autofahrer zunehmend dramatisch

Das geht jetzt nicht mehr: Mal schnell parken auf den Gehwegen vor dem Genscher-Platz, wie diese frühere Aufnahme zeigt.

Halle (Saale)/MZ. - Sie gehören zum Bild auf dem Hans-Dietrich-Genscher-Platz vor dem Hauptbahnhof Halle: Kreiselnde Autos, deren Fahrer verzweifelt einen Stellplatz suchen. Und die Situation wird nicht besser. Im Gegenteil.