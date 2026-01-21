Die alte Bewässerungsanlage auf dem Stolberger Sportplatz bereitet den Fußballern Sorgen. Was sie jetzt vorhaben.

Auf dem Stolberger Sportplatz soll die Bewässerungsanlage erneuert werden.

Stolberg/MZ. - Schon längst haben sie sich zur Spielgemeinschaft (SG) Thyratal zusammengetan: die Fußballer von Wacker Rottleberode und Schwarz-Gelb Stolberg. „Die Zusammenarbeit klappt sehr gut“, freut sich Heiko Kügler, der Stolberger Vereinschef. „Alles passiert auf Augenhöhe. Gespielt wird mal in Rottleberode, mal in Stolberg.“ Jetzt gibt es ein gemeinsames Projekt, um den Spielbetrieb auf dem Stolberger Sportplatz langfristig zu sichern, sagt Nico Wolf, Abteilungsleiter Fußball und Trainer der 1. Männermannschaft der SG.