Bildungsminister Jan Riedel hat am Dienstag die Pestalozzischule in Dessau besucht, die zuletzt negativ in die Schlagzeilen geraten war. Ein Sprecher vom Landesschulamt stellt klar: „Unsere Hand bleibt ausgestreckt.“ Wie die Rückkehr in den Alltag gelingen kann und soll.

„Attackiert zu sein, ist keine schöne Situation“ - Lage an Pestalozzischule in Dessau beruhigt sich wieder

Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel hat am Dienstag die Pestalozzischule in Dessau besucht. Wegen eines vermeintlichen Fehlverhaltens einer Mitarbeiterin hatten Influencer massiv Stimmung gegen die Schule gemacht.

Dessau/MZ. - Um kurz vor 16 Uhr fährt Bildungsminister Jan Riedel am Dienstag vor der Pestalozzischule Dessau-Roßlau vor. Schulsprecher Lucas sowie die Schulleitung und einige Stadtratsmitglieder erwarteten ihn bereits. Auf dem Programm steht ein Rundgang durch die Schule und ein Gespräch mit der Schulleitung der Einrichtung, die in den vergangenen Tagen in den Schlagzeilen war.