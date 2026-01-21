weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
Verkehrsunfall im Burgenlandkreis Schüler in Weißenfels von Taxi erfasst: Welche Folgen dies für den Jungen hatte

In Weißenfels ist am Mittwochmorgen ein 13-Jähriger von einem Taxi erfasst worden. Welche Folgen dies für den Jungen hatte und was die Polizei zum Unfallhergang mitteilt.

21.01.2026, 15:28
In Weißenfels im Burgenlandkreis ermittelt die Polizei nach einer Kollision zwischen einem Taxi und einem Schüler (Symbolfoto).
In Weißenfels im Burgenlandkreis ermittelt die Polizei nach einer Kollision zwischen einem Taxi und einem Schüler (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa

Weißenfels/MZ - Bei einem Unfall in der Leopold-Kell-Straße in Weißenfels ist am Mittwochmorgen ein 13-jähriger Junge leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Taxifahrer den Jungen übersehen, als dieser sich bereits auf der Fahrbahn befand, und ihn mit dem Wagen erfasst. Unfallursache und -hergang waren zunächst unklar, die Ermittlungen dazu laufen. Der Schüler wurde in ein Krankenhaus gebracht.