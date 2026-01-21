In Weißenfels ist am Mittwochmorgen ein 13-Jähriger von einem Taxi erfasst worden. Welche Folgen dies für den Jungen hatte und was die Polizei zum Unfallhergang mitteilt.

Weißenfels/MZ - Bei einem Unfall in der Leopold-Kell-Straße in Weißenfels ist am Mittwochmorgen ein 13-jähriger Junge leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Taxifahrer den Jungen übersehen, als dieser sich bereits auf der Fahrbahn befand, und ihn mit dem Wagen erfasst. Unfallursache und -hergang waren zunächst unklar, die Ermittlungen dazu laufen. Der Schüler wurde in ein Krankenhaus gebracht.