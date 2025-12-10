Der Kreistag des Saalekreises entscheidet über Erhöhung der jährlichen Sportzulage. Kritiker lehnen das mit Verweis auf die schwierige Haushaltslage ab. Profitieren könnten von dem Plus vor allem Trainer und Übungsleiter.

Die Kunstradfahrerinnen vom VfH Mücheln bei der Sportgala

Merseburg/MZ. - „Die Übungsleiter sind der Dreh- und Angelpunkt. Ohne sie könnten die Vereine direkt dichtmachen“, sagt Steffi Meyer, Geschäftsführerin des Kreissportbundes. Der KSB zahlt den Hunderten Trainern und Übungsleitern in diesem Jahr für ihre Anstrengungen dennoch nur einen Zuschuss von 36 Euro. Mehr gibt das Budget, das der KSB vom Kreis erhält, nicht her.