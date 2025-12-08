Lautes Krachen über der Stadt: Garage voller Feuerwerk geht in Sangerhausen in die Luft

In einem Hagel aus explodierenden Böllern löscht die Feuerwehr am Montagabend in Sangerhausen Südwest eine Garage, in der massenhaft Feuerwerk in die Luft gegangen ist.

Sangerhausen/MZ. - Mehrfaches gewaltiges Krachen hat die Menschen in Sangerhausen am Montagabend gegen 18.30 Uhr aufhorchen lassen. Die lauten Donnerschläge verschiedener Feuerwerkskörper hallten in mehreren Wellen über die Stadt, wenig später wurde aus der Oberröblinger Straße im Stadtteil Südwest eine brennende Garage gemeldet. Die Freiwilligen Feuerwehren Sangerhausen und Oberröblingen rückten mit sieben Fahrzeugen und 48 Leuten aus.