Zuvor ist dafür das ehemalige Hortgebäude saniert worden. Warum sich der Umzug etwas verzögert hatte.

Innerhalb von zwei Tagen zieht die Schule an ihren neuen Standort um

Alsleben/MZ. - Da werden die Mädchen und Jungen der Grundschule Alsleben sicher staunen, wenn sie heute zum ersten Mal ihre neuen Räume im ehemaligen Hort betreten. Noch riecht alles richtig neu. Am Donnerstagmorgen erfolgte die brandschutztechnische Abnahme, so dass dem Unterricht am neuen Standort nichts mehr im Wege steht.