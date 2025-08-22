Eine Eisleberin ist in den vergangenen Wochen mehrfach nicht von der Stadtlinie mitgenommen worden. Eine Erklärung dafür hat sie nicht. Was die Verkehrsgesellschaft Südharz dazu sagt.

Obwohl die Eisleberin an der Haltestelle stand, hat der Bus nicht angehalten.

Eisleben/MZ. - Iris Scheffel aus Eisleben kann es selbst kaum glauben, was ihr in den vergangenen Wochen passiert ist. Und eine Erklärung hat sie schon gar nicht dafür. Wie sie im Gespräch mit der MZ schildert, sei sie mehrfach nicht vom Bus mitgenommen worden – obwohl sie eindeutig und klar erkennbar an der Haltestelle gestanden habe. „Das ist insgesamt vier Mal vorgekommen“, sagt sie.