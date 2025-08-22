Das Wittenberger Modehaus wurde umgestaltet, auch das Sortiment verändert sich leicht. Was hinter den Arbeiten steckt.

Modehaus „Eule“ ist wieder offen: Was Inhaber zum Standort sagen

Wittenberg/MZ. - Nach knapp zwei Monaten Schließzeit hat das traditionsreiche Wittenberger Modehaus Eule wieder geöffnet. Etwa eine Woche früher als ursprünglich geplant. Die Arbeiten liefen besser als gedacht, erklärt Claudia Paul, mit ihrem Mann Frank Inhaberin des Geschäftes in der Wittenberger Altstadt.