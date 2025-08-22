Im „Alaris Schmetterlingspark Wittenberg“ von Kersten Liebold leben nicht nur Schmetterlinge. Auch gerettete Rehe und Äffchen haben dort ein Zuhause gefunden. Jetzt hat eine Spornschildkröte Einzug gehalten. Woher sie kommt und was demnächst geplant ist.

Gestatten: Friedrich der Große. Die Landschildkröte ist der jüngste Neuzugang im Schmetterlingspark Wittenberg von Kersten Liebold.

Wittenberg/MZ. - Friedrich der Große hatte keine einfache Kindheit. Bis heute bekannt ist er für militärische Erfolge, die Preußen zur Großmacht machten. Er war aber auch Bauherr – und er schätzte die Musik. Wie musikalisch der Namensvetter des Monarchen ist, der seit Kurzem in Wittenberg logiert, sei einmal dahingestellt. Aber marschieren kann er bereits, wie die Menschen an seinem neuen Hof scherzhaft sagen.