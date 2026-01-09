Ortsentwicklung im Vorharz Straßen, Burgmauer, Bolzplätze: Das sind die Pläne der Gemeinde Selke‑Aue für 2026

Finanzielle Spielräume sind eng, Fördermittel rar, doch Stillstand gibt es in der Vorharz-Gemeinde Selke‑Aue nicht. Im Interview spricht Uwe Fabian über Vorhaben in Hausneindorf, Heteborn und Wedderstedt. Außerdem zieht der Bürgermeister seine Jahresbilanz 2025.