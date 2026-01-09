weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ortsentwicklung im Vorharz: Straßen, Burgmauer, Bolzplätze: Das sind die Pläne der Gemeinde Selke‑Aue für 2026

Finanzielle Spielräume sind eng, Fördermittel rar, doch Stillstand gibt es in der Vorharz-Gemeinde Selke‑Aue nicht. Im Interview spricht Uwe Fabian über Vorhaben in Hausneindorf, Heteborn und Wedderstedt. Außerdem zieht der Bürgermeister seine Jahresbilanz 2025.

09.01.2026, 20:15
Bürgermeister Uwe Fabian (rechts) und Gemeindearbeiter Ulf Faßhauer freuen sich über den aufgeräumten Park in Heteborn, der wieder aufgeforstet worden war.
Bürgermeister Uwe Fabian (rechts) und Gemeindearbeiter Ulf Faßhauer freuen sich über den aufgeräumten Park in Heteborn, der wieder aufgeforstet worden war. Archivfoto: Sonnemann

Selke-Aue/MZ/son. - Vorläufige Haushaltsführung, kaum Fördermittel, dennoch viele Baustellen: Im Interview spricht Selke‑Aues Bürgermeister Uwe Fabian (parteilos) über die finanziellen Einschränkungen der Gemeinde, geplante Investitionen für 2026 und darüber, warum das Ehrenamt so wichtig ist.