Ortsentwicklung im Vorharz Straßen, Burgmauer, Bolzplätze: Das sind die Pläne der Gemeinde Selke‑Aue für 2026
Finanzielle Spielräume sind eng, Fördermittel rar, doch Stillstand gibt es in der Vorharz-Gemeinde Selke‑Aue nicht. Im Interview spricht Uwe Fabian über Vorhaben in Hausneindorf, Heteborn und Wedderstedt. Außerdem zieht der Bürgermeister seine Jahresbilanz 2025.
Selke-Aue/MZ/son. - Vorläufige Haushaltsführung, kaum Fördermittel, dennoch viele Baustellen: Im Interview spricht Selke‑Aues Bürgermeister Uwe Fabian (parteilos) über die finanziellen Einschränkungen der Gemeinde, geplante Investitionen für 2026 und darüber, warum das Ehrenamt so wichtig ist.