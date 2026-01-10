Hinter den verhüllten Schaufenstern in der Carl-Ritter-Straße in Quedlinburg entsteht Neues: der „Tante Enna Laden“, mit dem Inhaberin Carolin Buchholz ein Shopping-Erlebnis schaffen möchte. Was hier geplant ist.

Quedlinburg/MZ. - In dem großen Ladengeschäft im Haus der Wohnungswirtschaftsgesellschaft an der Quedlinburger Carl-Ritter-Straße, in dem sich zuletzt ein Schuhgeschäft befunden hatte, entsteht Neues. Hinter den verhüllten Schaufensterscheiben wird gearbeitet; Aushänge verraten schon einmal, was noch im Januar hier eröffnet werden soll: der „Tante Enna Laden“.